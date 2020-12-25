الكعبي في أعياد المسيح: هناك من أراد إفراغ العراق من طوائفه

2020/12/25 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الجمعة، المسيحيين في العراق والعالم بحلول أعياد السيد المسيح، وقرب حلول راس السنة الميلادية، فيما لفت إلى أن هناك من أراد إفراغ العراق من طوائفه.

وقال الكعبي، في بيان “نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوة والأخوات المسيحيين في العراق والعالم متمنيا لهم عام جديد يرزح بالسعادة والأمان والخير“.

وأضاف، أن “هناك من أراد بعراقنا السوء عبر إفراغه من طوائفه لكنهم فشلوا لان العراق مهبط الأنبياء“.

وأعرب الكعبي عن سعادته بـ”تمسك جميع مكونات الشعب العراقي بأرضهم ووطنهم وبينهم الاخوة المسيحيين الأصلاء في ارض الرافدين مهبط الأنبياء والرسل ومنبع الحضارات بعد ان احبطوا مؤامرات حيكت ضد بلدنا بإفراغه من مكوناته غير انهم وجدوا أنفسهم أمام شعب تربطه روابط الأرض والتاريخ الواحد، شعب وقف بجميع دياناته وطوائفه وأعراقه وقومياته ليسطر ملحمة تاريخية لتحرير ارضه من دنس زمر داعش الإرهابية” .

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