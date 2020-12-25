النفط: خطة لإيقاف استيراد المشتقات العام المقبل

2020/12/25 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن خطة العام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية ،والاعتماد على الإنتاج المحلي.وقال مدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط محمود عباس، في تصريح صحفي، إن “خطة الوزارة خلال العام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية”، مبيناً أن “هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات ،والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية”.وأوضح عباس أن “وزير النفط وفور تسنمه المنصب تعهد بأن تشهد الفترة الأولى وخلال ستة أشهر من انطلاق العمل إيقاف نصف كميات الاستيراد”، لافتاً إلى أنه “مجرد إكمال المشاريع الحالية في المصافي ستكون […]

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