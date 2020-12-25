طهران تستحصل موافقة واشنطن لشراء لقاح كورونا

2020/12/25 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل الاعلام الإيرانية ان طهران حصلت على الموافقات اللازمة من الولايات المتحدة لشراء اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محافظ البنك المركزي الإيراني قوله ان طهران تمكنت من إيجاد حل للمسائل المالية المتعلقة باستيراد اللقاح من خلال استئصال موافقة واشنطن على التصرف بمبلغ مئتي مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا ان العقوبات وإجراءات وزارة الخزانة الأميركية كانت سببا بتأخر طهران في شراء اللقاح.

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