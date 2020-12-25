رئيس بعثة النقد الدولي: الصندوق مستعد لدعم جهود الإصلاح في العراق

2020/12/25 | 13:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رحب توكير ميرزوييف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، فيما أعلن استعداد الصندوق لدعم جهود الإصلاح.وقال ميرزوييف في بيان، اليوم الجمعة ، إن جائحة كورونا والانخفاض …

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