اعتقال مدير مؤسسة صحفية في مطار اربيل

2020/12/25 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افاد مصدر في إدارة قناة "NRT" الفضائية المملوكة لزعيم "حراك الجيل الجديد" رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد، الجمعة، باعتقال السلطات الامنية رئيس مؤسسة "ناليا" الاعلامية "آوات علي" بعد عودته من السويد.

من جهته ذكر مدير مركز "ميترو" للدفاع عن عن حقوق الصحفيين ديارى حاج محمد، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الاول 2020)، ان "اعتقال (اوات محمد)، تم فجر اليوم في مطار أربيل عند عودته من السويد على خلفية دعاوى مرفوعة ضد القناة منذ شهور".

ولفت الى ان "الاعتقال تم بصفته رئيس مؤسسة (ناليا) الإعلامية التي تدير مجموعة قنوات (NRT) الناطقة بالكردية (السياسية وقناة الأطفال وقناة الترفيه والقناة الدينية الاجتماعية)".

على صعيد ذي صلة، ذكر منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، رحمن غريب، في تصريح صحفي، اطلع عليه "ناس" (25 كانون الاول 2020)، ان "اوات علي اتصل به في الساعة الرابعة فجرا وابلغه ان القوات الامنية استدعته فور وصوله الى الاقليم، على خلفية وجود دعوى قضائية ضده".

واضاف ان "الاتصالات مستمرة مع الجهات المسؤولة للمطالبة بإطلاق سراح رئيس مؤسسة ناليا"، مشيرا الى ان "الصحفيين يواجهون مشكلة عند اعتقالهم في ايام الجمعة حيث ان الدوائر القضائية تبقى مغلقة حتى يوم الاحد، ما يستدعي انتظار الاجراءات القانونية للإفراج عنهم".

مصادر مقربة من المطار ذكرت لموقع "ناس"، أن "أمر القبض تم تعميمه على المنافذ والمطارات من قبل محاكم السليمانية على خلفية 3 دعاوى مرفوعة ضد NRT"

واقتحمت قوة أمنية، في محافظة السليمانية، مقر قناة NRT، وأوقفت بث القناة، وصادرت معداتها، فيما أغلقت المبنى.

وقال مراسلنا، (7 كانون الاول 2020) إن قوة أمنية اقتحمت المقر فجر اليوم، وأغلقت مقر القناة، وصادرت معداته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات تشهدها المدينة، بسبب تأخر رواتب الموظفين، حيث امتدت يوم أمس، إلى مدينة بيرة مكرون شمالي السليمانية.

وغطت قناة NRT، تلك الاحتجاجات، وما رافقها من حرق مقرات حزبية.

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