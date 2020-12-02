2020/12/25 | 13:10 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة دوريات نجدة الزعفرانية من القبض على سراق عدد (٢) يستقلان دراجة نارية نوع (تك تك) ضمن منطقة الزعفرانية الأربع شوارع جاء ذلك خلال استنجاد طالبة نجدة بالدورية مخبرتهم بسرقة حقيبتها من قبل أشخاص يستقلان دراجة ولاذا بالفرار وعلى الفور تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية وتفتيش المنطقة والقبض عليهما ولدى تفتيشهما ضبط بحوزتهما المواد المسروقة، تم تسليمهما الى مركز الشرطة اصوليا….

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على مجرمي التك تك 7 SKY TV.

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