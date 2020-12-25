إيران تخصص 200 مليون يورو لشراء لقاح كورونا

2020/12/25 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تخصيص 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا.ونقلت وكالة “إرنا”، صباح اليوم الجمعة، عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن بلاده تحاول حل مشكلة شراء لقاح كورونا من الخارج، بهدف شراء الأدوية والمعدات الطبية عبر الالتفاف على الحظر الأمريكي، وتم تخصيص 2.7 مليار دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية، خلال العام الجاري.وقال همتي، لقد نجحنا اليوم في ظل تعاون وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من تحويل المبلغ اللازم لاستيراد 16.8 مليون حقنة كورونا للجهة المالية الوسيطة لمنظمة الصحة العالمية.وأفاد عبد الناصر همتي بأن بلاده تمكنت، اليوم الجمعة، من […]

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