2020/12/25 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رغم مرور 24 عاما على وفاتها، لا تزال توقعات العرافة البلغارية الكفيفة الشهيرة بابا فانجا، تثير الجدل بين مؤيدين يعتقدون بصحتها، ومعارضين يكذبونها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تتحقق نُبُوءة العرافة الكفيفة بابا فانجا بالتوصل لعلاج لمرضى السرطان بـ2021 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تتحقق نُبُوءة العرافة الكفيفة بابا فانجا بالتوصل لعلاج لمرضى السرطان بـ2021 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).