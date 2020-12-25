شاهد.. هاشتاغ سننتقم لقادة النصر يتصدر مواقع التواصل

2020/12/25 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوالي اسبوعين تفصلنا عن الذكرى السنوية الاولى لجريمة اغتيال القادة الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقِهِما.كل الشعوب التي عانت من ارهاب دا...

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