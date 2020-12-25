صندوق النقد الدولي يُعلّق على خفض الدينار العراقي وموازنة 2021

2020/12/25 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021، فيما رأى أن تنفيذ إصلاحات مالية مهمة وتخفيض سعر صرف ...

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