الهجرة تعلن عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الى ارض الوطن طوعيا

2020/12/25 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه انه" بالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة و وزارة النقل قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة (82) مواطنا من اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن ".واضاف دوسة أن" اللاجئين تمت إعادتهم من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد "، موضحا ان اغلبهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة صلاح الدين و عائلتين الى محافظة الانبار و عائلة واحدة الى محافظة نينوى"./انتهى9

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