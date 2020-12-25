انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في بعقوبة

2020/12/25 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أنفجرت عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة السراي وسط بعقوبة انفجرت واسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل اية اصابات بشرية .واضاف ان الحادث يعد الاول من نوعه منذ عامين .مبينا ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث ./انتهى

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