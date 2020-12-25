2020/12/25 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبة_مسعودي La danse des Satyres كتب نيتشه في هكذا تكلّم زاردشت " إنّ الجسد السليم، يتكلّم بكل إخلاص وبكل صفاء، فهو كالدعامة المربعة من الرأس حتى القدم، وليس بيانه إلا إفصاحا عن معنى الأرض.



ما الجسد إلا مجموعة آلات مؤتلفة للعقل.



إنّ ما يجب أن أومن به يجب أن يكون راقصا " هكذا وصف لنا نيتشه مستطاع الجسد الراقص على لسان الحكيم زاردشت، فالرقص يبثّ في الأجساد اقتدارا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقص في الفنّ التشكيلي أو في استعادة صخب الكينونة - هيبة مسعودي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرقص في الفنّ التشكيلي أو في استعادة صخب الكينونة - هيبة مسعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).