من أسس الأحداث - شاكر كتاب

2020/12/25 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب احدى اهم مصادر تكوين السياسات والمواقف هي المنظومة الأخلاقية التي تستند عليها الدول و الأحزاب السياسية أو مختلف المنظمات.



من هنا نجد دائما التطابق بين العقيدة والمنهاج السياسي والعمل التنفيذي لهذا المنهاج.



والأمثلة على ذلك في بلادنا العربية وفي تاريخ مختلف بلدان العالم كثيرة.



وكل السياسات الكبرى رسمتها مسبقاً المصادر العقائدية لأصحابها.



وفي هذه الحقيقة تكمن القدرات على التنبؤ لدى نق ......





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