أزمة -كورونا- وازدياد شدة الاستقطاب الطبقي - تاج السر عثمان

2020/12/25 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان أشرنا سابقا الي تفاقم أزمة الرأسمالية بعد جائحة كورونا ،وتزايد فجوة الدخول بين الأغنياء والفقراء في العالم ، وتزايد معدلات البطالة ، وتقلص القوى الشرائية، وتزايد الاصابات بكورونا وسط مخاوف من الفيروس المتحور الذي يهدد البشرية، ومنذ أزمة 2008 تم ضخ أموال للشركات ، أدت للمزيد من الاستقطاب الطبقي وازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، لاشك أن انعدام العدالة كما أشار ماركس من قبل سوف يؤدي لتقويض النظام ال ......





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