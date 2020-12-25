الموارد المائية: سد اليسو لا يؤثر على كميات المياه الواردة للعراق

2020/12/25 | 13:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الجمعة، أن سد “إليسو” التركي لا يؤثر على كميات المياه الواردة إلى العراق، فيما عبر عن قلقه من مشروع “الجاب” الذي تعمل عليه أنقرة.وقال ذياب، في تصريح صحفي، ان “هناك تفاهم تحقق مع الجانب التركي حول كميات المياه التي تصل إلى العراق من خلال الاجتماع الذي عقد في شهر أغسطس الماضي بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة”.وأضاف: “نحن قلقون من اكمال تركيا مشاريعها على نهر دجلة والمخططة ضمن مشروع (الجاب) الكبيرة.وأكد ذياب ضرورة التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن كميات المياه التي تصل إلى الحدود العراقية التركية قبل […]

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