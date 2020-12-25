بالصور.. عراقية تمتهن منذ نصف قرن أول صناعة عرفتها البشرية

2020/12/25 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقوم شيرين عثمان وهي سيدة كردية تسكن ناحية شورش بقضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية بصناعة تنانير الطين منذ نحو 50 عاما.

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