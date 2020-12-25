العراق يعلق على تشغل اليسو بطاقته القصوى وقلق من مشروع تركي آخر

2020/12/25 | 13:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد عون ذياب، مستشار وزير الموارد المائية أن سد "إليسو" التركي لا يؤثر على كميات المياه الواردة إلى العراق، فيما عبر عن قلقه من مشروع {الجاب} الذي تعمل عليه أنقرة.

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