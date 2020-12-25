الهجرة تعلن عودة 82 مواطنا من مخيم اكدة على الحدود السورية التركية

2020/12/25 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة (82) مواطناً عراقياً من مخيم "أكدة" الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسه في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه"بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة (82) مواطناً من اللاجئين العراقيين إلى أرض الوطن".

وأضاف دوسة أن" اللاجئين تمت إعادتهم من مخيم "أكدة" الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن براً ،وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد "، موضحاً أن "أغلبهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في محافظة صلاح الدين وعائلتين إلى محافظة الأنبار وعائلة واحدة إلى محافظة نينوى".

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