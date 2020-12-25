إصابة الفنانة يسرا والمنتج جمال العدل بكورونا

2020/12/25 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، الجمعة.

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