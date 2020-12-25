الهجرة تعلن عن عودة 82 لاجئاً عراقياً من تركيا

2020/12/25 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية.وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه، في بيان، انه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة (82) مواطن من اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن”.واضاف دوسة أن “اللاجئين تمت إعادتهم من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن براً […]

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