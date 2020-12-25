افتتاح متحف قصر الملك غازي: يتوسط الفرات وعمره يناهز القرن

2020/12/25 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في محافظة الديوانية متحف قصر الملك غازي بعد إعادة تأهيله بتمويلٍ من الاتحاد الأوربي ضمن مشروع إيدو EDUU.

وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الأول 2020) إنه "تم افتتاح المتحف بحضور محافظ الديوانية زهير علي الشعلان ورئيس الهيئة العامة للآثار الدكتور ليث مجيد حسين وعددٍ من خبراء التراث والشخصيات الأكاديمية".

وأضاف البيان ان "تشييد القصر يعود للعقد الثالث من القرن العشرين ويتوسط مناطق الفرات الأوسط و بناؤه على ضفاف النهر بين المساحات الخضراء عوض كثيراً بساطة تشييده، ويمكن الوصول للقصر من خلال النهر وسكك الحديد أو وسائل النقل الأخرى".

واشار البيان إلى ان "الملك غازي هو ثاني ملوك العراق حكم البلاد للفترة من العام 1933 وحتى العام 1939. أما والده فهو الملك فيصل الأول أول ملوك العراق".

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