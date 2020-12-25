نادٍ إنجليزي مفاجئ يدخل صراع ضم هالاند مع السيتي وريال مدريد

2020/12/25 | 13:41 - المصدر: سفن سكاي

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أفادت تقارير صحيفة أنّ أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند.

هالاند يُقدم موسمًا رائعًا مع أسود الفستيفال، وتألق رفقة الجراد الأصفر، مما جعله مطلوبًا لدى أكثر من نادٍ أوروبي.

هالاند على رادار مانشستر سيتي، حيث يرى مسؤولي السكاي بلو، انه البديل المثالي لـ سيرجيو أجويرو، بينما في ريال مدريد، أبدى رئيس مجلس إدارة النادي، فلورنتينو بيريز إعجابه بالمهاجم صاحب الـ”20″ عامًا.

وبحسب شبكة “90min” البريطانية، فإن نادي تشيلسي يدرس إمكانية التعاقد مع هالاند في الصيف القادم.

وأوضحت الشبكة أنّ رغم تواجد تامي إبراهام، تيمو فيرنر، أوليفيه جيرو، في مركز رأس الحربة داخل البلوز، لكن هالاند يظل خيارًا يراقبه النادي اللندني لتدعيم صفوف الهجوم، من أجل المنافسة على الألقاب.

يُذكر أنّ هالاند، قد شارك في 14 مُباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، وتمكن من إحراز 17 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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