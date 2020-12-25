السيد القبانجي يطالب الحكومة باتخاذ موقف ازاء موظفي “بلاك ووتر” ويؤكد: ترامب الارهابي الاول عالميا

2020/12/25 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب امام جمعة النجف الاشرف سماحة، السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بأتخاذ موقف ازاء موظفي شركة “بلاك ووتر” الذين اعفى عنهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مؤكدا ان الاخير هو الارهابي الاول عالميا.وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، انه “يطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف ازاء قرار ترامب بالافراج عن موظفي بلاك ووتر المنفذين لجريمة ساحة النسور ببغداد وازهاقهم لانفس عراقية زكية عام 2007″، مبينا ان “الامم المتحدة ادانت هذا القرار ايضا”.وأضاف ان “ازمة ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار العراقي مفتعلة ولا يوجد لها مبرر، ولم يقدم احد من الحكومة تفسير لذلك”، […]

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