في حب الوطن - محمد علي عبد الجليل

2020/12/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_عبد_الجليل 1. أُحِـبُّــكَ حُـبَّ بَـشَّــارٍ لِـشَـعـبِــهْ. أُحِــبُّــكَ حُــبَّ صَــيَّــادٍ لِــكَــلْــبِــهْ.2. أُحِــبُّــكَ، مَـوطِــنِــيْ، حُــبًّـا كَريهًا.



أُحِــبُّــكَ حُـبَّ إِبـلِـيسٍ لِــرَبِّـــهْ.3. فهذا مَـوطِنٌ مَرعَى لُصوصٍ سَـعَـوا دَومًا لِـذَبحِـهِ بَــعدَ حَـلْــبِــهْ.4. فَـحُــلْـمُـكَ فِيهِ أَنْ تَرتاحَ مِنهُ وَتَـتْـرُكَــهُ ي ......





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