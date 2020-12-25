-المادة العقلية- و- العقل- وحاملهما؟(1/2) - عبدالامير الركابي

2020/12/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي "المادة العقلية"و"العقل"وحاملهما؟(1/2)عبدالاميرالركابي يختلط في التداول المتاح تفكريا، مفهومان، يتداخلان لمصلحة احدهما، هما "المادة العقلية" و"العقل"، فالكائن البشري لم يكن له ان يعقل نبثاق العقل كما هو، وبالحدود التي ينطوي عليها، فمال الى اعتبار ماقد حدث مع بدايات انبثاق المادة العاقلة في الجسد الحيواني، على انه " العقل" اعتباطا، وافتراضا تعسفيا، كل مافي تاريخ المتغير الانعطافي الكبير، و ......





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