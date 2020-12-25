ألية السيطرة على اسعار السوق - خالد حامد

2020/12/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بع ......





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