اعتقال مسؤول مؤسسة ناليا في مطار اربيل

2020/12/25 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الامنية في مطار اربيل الدولي، صباح اليوم الجمعة، (آوات علي) مدير مؤسسة ناليا بعد عودته من السويد الى اقليم كوردستان.

وقال ديارى حاج محمد مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان السلطات الامنية اعتقلت (آوات علي)، فجر اليوم في مطار أربيل عند عودته من السويد الى اقليم كوردستان.

وأضاف: ان عملية الاعتقال جاءت على خلفية تسجيل عدد من الشكاوى ضد قناة NRT، وانه تم اعتقاله كونه يمثل رئيس مؤسسة (ناليا) الإعلامية التي تدير مجموعة قنوات القناة المذكورة.

PUKmedia خاص

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