الهجرة تعلن عودة 82 مواطنا من مخيم اكدة الى العراق

2020/12/25 | 13:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، عودة (82) مواطنا من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية الى البلاد، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه، في بيان له، اليوم (25 كانون الاول 2020) انه" بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة (82) مواطن من اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن ".

واضاف أن "اللاجئين تمت إعادتهم من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد"، موضحا ان "اغلبهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة صلاح الدين و عائلتين الى محافظة الانبار وعائلة واحدة الى محافظة نينوى".

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