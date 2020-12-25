اعتقال صحفي

2020/12/25 | 13:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعتقلت القوات الأمنية في إقليم كردستان، فجر اليوم الجمعة، رئيس مؤسسة {ناليا} الاعلامية، {آوات علي}، على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه.

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