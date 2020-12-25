انفجار يستهدف عجلة تنقل معدات للتحالف في الديوانية واصابة سائقها

2020/12/25 | 13:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية، وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق العجلة وأضرار بالعجلة.

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