الاعلام الامني تكشف عن عملية استهداف لرتل تابع للتحالف الدولي

2020/12/25 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الاعلام الامني، عن عملية استهداف لرتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية في بيان أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية”.

وأوضحت ان “الحادث أدى إلى إصابة سائق العجلة وأضرار بالعجلة”.

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