تدريسي في جامعة ديالى ينال براءة اختراع

2020/12/25 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت جامعة ديالى، الجمعة، عن نيل احد تدريسيها براءة اختراع في تصنيع ركائز مصمتة مع جهاز اختراق كأساس عميق للمنشآت المشيدة على ترب طينية ضعيفة .وقال مدير اعلام جامعة ديالى احمد عبد الستار في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التدريسي في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية حسن عبيد عباس حصل على براءة اختراع في تصنيع ركائز مصمتة مع جهاز اختراق كأساس عميق للمنشآت المشيدة على ترب طينية ضعيفة”.واضاف ،ان” هذه الركائز تعتبر حلا سهلا واقتصاديا من ناحية الوقت والكلفة ، وهي ركائز معدنية اسطوانية الشكل مصمتة المقطع تحتوي على حلقات لولبية في اسفلها ، مبينا ان الاختراع تضمن تصميم وتصنيع وغرز واختبار ركيزة معدنية مصمتة ذات صفائح لولبية مع تصميم وتصنيع جهاز الاختراق اللازم لغرز الركيزة في التربة والذي تم تصنيعهُ لغرز نماذج الركائز المعدنية المصمتة ذات الصفائح اللولبية بطول يصل لنصف متر و باقطار مختلفة في بروفايل التربة المعد بصيغة مشابهة لبروفايل ترب مناطق وسط وجنوب العراق والمكون من طبقة طينية رخوة مرتكزة على طبقة رملية “.وكانت جامعة ديالى نالت اكثر من 10 براءات اختراع لتدريسيها خلال العام الجاري في مجالات متعددة”.انتهى 25 ف

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