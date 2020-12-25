شرطة صلاح الدين تحذر أصحاب المحال التجارية من التلاعب بالأسعار

2020/12/25 | 14:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار المواد الغذائية كي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.وقال مدير مكافحة الجريمة المنظمة في صلاح الدين العميد الحقوقي فداء دحام في تصريح صحفي، إنه “وحسب الأوامر الصادرة من وزير الداخلية وبتوجيه من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،وبإشراف مباشر من مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة تم استنفار الجهود لجميع الأقسام ضمن قاطع المسؤولية في محافظة صلاح الدين”.وأضاف أنه “تمت متابعة الأسواق المحلية ،وتأشير مدى ارتفاع وغلاء الأسعار حيث تم تنفيذ جولة ميدانية في داخل أسواق ومحال بيع السلع والمواد الغذائية ومحال بيع المحاصيل الزراعية ومحال […]

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