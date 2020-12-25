وزير الصحة: العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

2020/12/25 | 14:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد حسن التميمي وزير الصحة العراقي، أمس الخميس، أن بلاده حجزت 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.وقال الوزير التميمي في لقاء متلفز مع برنامج العاشرة الذي تبثه العراقية الإخبارية، إن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما تم البدء بتدريب …

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