اليوم.. عطلة رسمية في الأسواق العالمية احتفالاً بالكريسماس

2020/12/25 | 14:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتوقف التعاملات في معظم الأسواق المالية العالمية اليوم الجمعة، احتفالاً بأعياد الكريسماس.

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