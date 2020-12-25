إطلاق حملة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة غربي الانبار

2020/12/25 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اوعز محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الجمعة، بإطلاق حملة لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .وقال قطري العبيدي مدير دائرة بلدية جبة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اطلق حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء قيام عصابات داعش الاجرامية بعمليات تفخيخ والعبث بشبكة الطرق ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار ضمن خطة الحكومة المحلية المضي قدما في عمليات اعمار المناطق المحررة بالتزامن مع نية الحكومة المحلية اغلاق مخيمات النزوح في المحافظة “.واضاف العبيدي ان ” الحكومة المحلية خصصت ميزانية مالية لإعادة اعمار وتأهيل طريق مشكوكه _ الكنابرة فضلا على طرق اخرى رئيسية وفرعية في المناطق الغربية في خطوة تهدف لتأهيل شبكة الطرق التي تعاني من نسبة اضرار كبيرة “.يشار الى ان شبكة طرق المناطق الغربية تعاني من نسبة اضرار تصل الى 80% نتيجة تفجيرها والعبث بها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على معظم مدن الانبار “.



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