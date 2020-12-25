بيئة ديالى: تكشف حقيقة “سرطان ابراج المحمول”

2020/12/25 | 14:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشفت دائرة بيئة ديالى، الجمعة، عن حقيقة سرطان ابراج المحمول في المحافظة.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان”دائرته تتلقى بين فترة واخرى شكاوي حيال وجود حالات سرطان في بعض مناطق ديالى وهناك شكوك بان ابراج شبكات الهاتف المحمول ربما تكون هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلاته خاصة في الازقة والقرى”.واضاف الشمري،ان” دائرته تستجيب فورا وترسل فرق مع اجهزة مختصة لقياس معدل ترددات ابراج الهواتف المحمولة وتكون ضمن المعدلات الطبيعية المسموح بها مؤكدا بان تلك الترددات لاتؤدي الى اي اضرار تقود الى الاصابة بمرض السرطان ولم يثبت لدينا اي شي مخالف لذلك”.واشار مدير بيئة ديالى الى ان” دائرته ابوابها مفتوحة لاي شكوى ترد اليها حيال اي مخالفات بيئية سواء الابراج او الانهر او الجداول وهي مستعدة لارسال فرق مختصة لاخذ العينات والفحوصات لافتا الى ان كل الشكاوي الخاصة بالابراج ثبتت انها غير مسؤولة عن اصابات السرطان لان معدلاتها وفق المسموح”.وعانت بعض مناطق ديالى من ارتفاع ملحوظ في معدلات السرطان بين ابناءها في السنوات الاخيرة فيما وجه البعض الاتهامات الى ابراج الهواتف النقالة”.انتهى 25 ف

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