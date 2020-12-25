2020/12/25 | 14:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نار تحت الرماد في السليمانية.. رحيل الأحزاب مطلب شعبي والغليان قادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/25 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نار تحت الرماد في السليمانية.. رحيل الأحزاب مطلب شعبي والغليان قادم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نار تحت الرماد في السليمانية.. رحيل الأحزاب مطلب شعبي والغليان قادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).