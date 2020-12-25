2020/12/25 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة خطف وقتل احد المواطنين في كركوك.وذكرت الوكالة في بيان تلقته /المعلومة/، انه”بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ حدثت جريمة تسليب وخطف مواطن في احد احياء محافظة كركوك ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة بعد ما تم نصب كمين له في مركز محافظة كركوك”.واضافت، انه”اعترف من خلال التحقيقات الاولية قيامه بجريمتهُ النكراء بعد استدراج المجنى عليه وقتله بإطلاق الناربواسطة مسدس و تسليبه وسرقة عجلتهُ ورمي جثتهُ في حفرة قريبة من الشارع الرئيسي لمنطقة ليلان”.واشارت الى، انه”تم تدوين اقواله بالاعتراف واجراء كشف الدلالة بحضور السيد قاضي التحقيق”.انتهى25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوب بجريمة خطف وقتل احد المواطنين وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوب بجريمة خطف وقتل احد المواطنين وسط كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).