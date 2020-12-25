الخلية: تفجير يستهدف عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع قوات التحالف الدولي

2020/12/25 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن استهداف عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الاول 2020)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية".

واضاف البيان ان "الحادث ادى إلى إصابة سائق العجلة وأضرار بالعجلة".

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