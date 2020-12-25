القبض على متهم بالقتل في كركوك

2020/12/25 | 14:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، اعتقال متهم مطلوب بجريمة خطف وقتل أحد المواطنين في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان، في “تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ حدثت جريمة تسليب وخطف مواطن في أحد أحياء محافظة كركوك، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك”.وأضاف البيان، “بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة بعد ما تم نصب كمين له في مركز محافظة كركوك والذي اعترف من خلال التحقيقات الاولية قيامه بجريمتهُ النكراء، بعد استدراج المجنى عليه وقتله بإطلاق النار بواسطة مسدس و تسليبه وسرقة عجلتهُ ورمي جثتهُ في حفرة […]

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