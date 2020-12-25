2020/12/25 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- علق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على خفض الدينار العراقي وقانون ميزانية العام 2021.ورحب صندوق النقد الدولي بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021، فيما رأى أن تنفيذ إصلاحات مالية مهمة وتخفيض سعر صرف العملة تشكل خطوات “بالغة الأهمية”.ونقلت القناة عن بعثة صندوق النقد الدولي ب‍العراق قولها، إنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق النقد الدولي يعلق على خفض سعر صرف الدينار العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يعلق على خفض سعر صرف الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يعلق على خفض سعر صرف الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).