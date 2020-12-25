آس الإسبانية تنشر أهم تقارير ريال مدريد.. وصلاح

2020/12/25 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لا ينسى عشاق ريال مدريد ما فعله رئيس الفريق، فلورنتينو بيريز، قبل عشرين عاما، حين تولي المسؤولية للمرة الأولى فبدأ على الفور تنفيذ سياسة "الجلاكتيكوس"، أو "حشد النجوم".

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