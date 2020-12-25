انخفاض هائل في عدد السائحين إلى تركيا.. هبوط بنسبة 71%

2020/12/25 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا انخفض بنسبة 61.93 بالمائة، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي.

ووفقا للبيانات فقد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا ليبلغ 833 ألفا و991 شخصا، إذ يعانى قطاع السياحة والسفر من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 71.95 بالمئة على أساس سنوي، إلى 12.03 مليون شخص.

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