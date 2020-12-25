سلالة كورونا الجديدة تصل إلى لبنان

2020/12/25 | 14:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.وقال حسن في تغريدة عبر “تويتر”: “تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر”.ودعا الوزير “الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية”، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في لبنان يواصل الارتفاع، وقد سجل يوم أمس الخميس 2708 إصابات جديدة و20 حالة وفاة.وبحسب وزارة الصحة فإن إجمالي الإصابات منذ بدء […]

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