الاقليم يسجل 275 حالة تعافي من كوفيد-19

2020/12/25 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان اليوم الجمعة، عن تسجيل 275 حالة تعافي من الاصابة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 303 وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4998 فحوصات جديدة)

• (1550) اربيل

• (642) السليمانية

• (2757) دهوك

• (0) حلبجة

• (33) كرميان

• (16) رابرين

2.



الاصابات: (164 اصابات جديدة)

• (30) اربيل

• (37) السليمانية

• (95) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (1) رابرين

3.



الشفاء: ( 275 حالة شفاء جديدة)

• (134) اربيل

• (15) السليمانية

• (119) دهوك

• (1) حلبجة

• (5) كرميان

• (1) رابرين

4.



وفيات: (3 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (1) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 919737 ( 321820 اربيل ، 199002 السليمانية، 391657 دهوك، 7258 حلبجة)

الاصابات 102581 ( 36125 اربيل ، 29643 السليمانية، 33715 دهوك، 3098 حلبجة)

الشفاء 68454 (24304 اربيل ، 20202 السليمانية، 21014 دهوك، 2934 حلبجة)

تحت العناية المركزة 30765 ( 10918 اربيل ، 7796 السليمانية، 12029 دهوك، 22 حلبجة)

الوفيات 3362 (903 اربيل ، 1645 السليمانية، 672 دهوك، 142 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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