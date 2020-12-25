عبوة ناسفة تستهدف رتل للتحالف الدولي

2020/12/25 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في محافظة الديوانية.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية.

واضافت: ان الانفجار وقع على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية، وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق العجلة وأضرار بالعجلة.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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