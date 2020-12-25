عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم إكدة إلى أرض الوطن طوعيا

2020/12/25 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة

(82) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الواقع

على الحدود السورية التركية إلى أرض

الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع

العراقيين في دول الجوار على العودة

الطوعية .

وذكر مدير

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