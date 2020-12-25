بابا الفاتيكان: وجوه أطفال العراق يجب ان تهز الضمائر

2020/12/25 | 14:27 - المصدر: الفرات نيوز

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بابا الفاتيكان فرنسيس في رسالة الميلاد: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن تهزّ الضمائر"..



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